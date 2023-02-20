Вероника Кудерметова — Ангелина Калинина: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Дубае

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Дубае Вероника Кудерметова — Ангелина Калинина.
Ставка: победа Кудерметовой с форой (-3.5) за 1.73.
«Встреча между Вероникой Кудерметовой и Ангелиной Калининой, конечно, вызывает повышенный интерес. Но, как бы украинка ни старалась, выиграть у россиянки ей будет очень сложно.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Во-первых, Калинина после 9 февраля провела всего один матч, а Вероника уже сумела хорошо адаптироваться на Ближнем Востоке. К примеру, в Дохе она дошла до полуфинала. Во-вторых, Кудерметова находится в отличной форме и физически сильнее Калининой.
Между собой теннисистки играли один раз, и победа досталась россиянке в трёх партиях. Было это в 2021 году. Сейчас Калинина может выиграть лишь несколько геймов в каждом из сетов. Не более. Уверенная победа Кудерметовой с форой (-3,5) гейма», — сказала Петрова.
Экспресс с коэффициентом 17.28.
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