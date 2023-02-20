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«Авангард» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Барыс».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.43.

«В предыдущем туре «Барыс» героически вырвал два очка у «Куньлуня», но… Лучше всего о том, куда ушёл астанинский поезд, когда «Барысу» надо было пить «Боржоми» и где остались казахстанские почки, свидетельствует тот факт, что победы в двух следующих матчах не позволят казахстанской команде не только вернуться в зону плей-офф, но даже просто уйти с последнего места Восточной конференции. То есть выдавать на-гора очередные подвиги Геракла «Барыс» ещё три матча может. Но толку от этого не будет.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Отсутствие турнирных задач отнюдь не повлияло на бомбардирские качества казахстанских форвардов. Они не стали забивать больше, не стали раскованнее и даже с «Куньлунем» вторую и победную шайбу вымучили только в овертайме. Оборона, безусловно, дело хорошее, но что делать в Омске с такой атакой, забрасывающей в час по чайной ложке?! Соперники в этом сезоне встречались уже пять раз, и казахстанцы сумели победить лишь однажды, в самом начале сезона, когда «Авангард» уже не видел белого света в сверхдлинной выездной серии. Но, как только «ястребы» белый свет увидели, счастье для казахстанцев закончилось и начались трудовые будни.



Учитывая всё вышеизложенное, предположу, что зачем-то «Барыс» будет разрываться напополам в Омске. Может, за контракты ребята будут биться, может, весь неиспользованный в клубе премиальный фонд будет брошен на три оставшихся матча. Но много заброшенных шайб ожидать не следует, и тотал выше 7.5 не улетит точно. А два очка в итоге «ястребы» наберут. Их-то поезд идёт по расписанию», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 17.28.



Прогноз на матч «Спартак» — «Металлург» с коэффициентом 2.88.



Капризов вышел на первое место по голам среди россиян в текущем сезоне.



Прогноз на матч «Витязь» — «Северсталь» с коэффициентом 2.50.