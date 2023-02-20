«Хетафе» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Хетафе» — «Валенсия».
Ставка: победа «Валенсии» за 2.83.
«Хетафе» в последних турах перестал проигрывать, но так и не может добиться победы, сведя два матча вничью с довольно весомыми оппонентами. Клуб очень плох в атаке в текущем сезоне и забивает крайне мало, что часто мешает добиваться позитивных результатов. Мотивация покинуть опасный сектор таблицы прибавит сил футболистам, однако у оппонента стоит та же задача и мадридцев ждет очередное серьезное испытание.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается «Валенсии», то здесь все так же беспросветно и череда поражений команды уж слишком затянулась. Приезд в пригород столицы станет отличным шансом для «летучих мышей» поправить местоположение и добиться такой нужной победы. По именам и опыту клуб имеет преимущество и даже в гостях выглядит фаворитом в моих глазах.
На мой взгляд, в этой паре стоит ждать бескомпромиссного поединка конкурентов за сохранение прописки и команды станут играть только на победу, ведь ничья невыгодна никому. «Хетафе» имеет некоторое преимущество в виде своего поля, однако это редко помогает игрокам в нынешнем сезоне и может вновь не сработать. «Валенсия» выше классом и имеет более сбалансированный и именитый состав. Я считаю, что гости смогут в непростой борьбе взять три очка, учитывая все вышеперечисленное», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 17.28.
Прогноз на матч «Торино» — «Кремонезе» с коэффициентом 5.60.
Неймар может сыграть с «Баварией».
Прогноз на матч «Бенфика» — «Боавишта» с коэффициентом 2.55.
Черчесов: Дзюбе понадобится время, чтобы проявить себя в «Локомотиве».
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