«Витязь» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Витязь» — «Северсталь».
Ставка: «Витязь» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.77.
«Андрей Разин может глубоко выдохнуть. «Северсталь» уже в плей-офф, и никакой «Спартак» не способен череповчан оттуда выгнать. Но теперь на повестку дня выходит другой вопрос. Восьмое место на Западе – это на первом этапе плей-офф железно СКА. А вот с седьмого места возможны варианты, среди которых имеется не только «Локомотив», но даже «Торпедо». То есть даже если не выйти дальше, то хотя бы можно будет покуражиться.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В принципе, на седьмом месте «Северсталь» сидит достаточно крепко. На шестое, которое занимает «Витязь», не претендует, но и на восьмое, скорее всего, не свалится. А чтобы не свалиться туда железно, лучше у «Витязя» все-таки что-нибудь отжать. Хотя бы одно очко. Но это будет весьма непросто, поскольку подмосковная команда прилично сложена и весьма грамотно играет, выжимая из своей игры максимум более чем в половине случаев.
Учитывая вышеизложенное, прогнозирую достаточно средний по голевому наполнению матч с тоталом выше 4,5. По итогам этого матча, как мне думается, хозяева наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время. В принципе, «Витязь» должен выигрывать в основное время, но периодически его швыряет так, что мало никому не кажется. Поэтому заложимся на очередной такой маневр», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 17.28.
Прогноз на матч «Спартак» — «Металлург» с коэффициентом 2.88.
Капризов вышел на первое место по голам среди россиян в текущем сезоне.
Прогноз на матч «Витязь» — «Северсталь» с коэффициентом 2.50.
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