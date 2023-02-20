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«Витязь» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Витязь» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Витязь» — «Северсталь».

Ставка: «Витязь» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.77.

«Андрей Разин может глубоко выдохнуть. «Северсталь» уже в плей-офф, и никакой «Спартак» не способен череповчан оттуда выгнать. Но теперь на повестку дня выходит другой вопрос. Восьмое место на Западе – это на первом этапе плей-офф железно СКА. А вот с седьмого места возможны варианты, среди которых имеется не только «Локомотив», но даже «Торпедо». То есть даже если не выйти дальше, то хотя бы можно будет покуражиться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В принципе, на седьмом месте «Северсталь» сидит достаточно крепко. На шестое, которое занимает «Витязь», не претендует, но и на восьмое, скорее всего, не свалится. А чтобы не свалиться туда железно, лучше у «Витязя» все-таки что-нибудь отжать. Хотя бы одно очко. Но это будет весьма непросто, поскольку подмосковная команда прилично сложена и весьма грамотно играет, выжимая из своей игры максимум более чем в половине случаев.

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую достаточно средний по голевому наполнению матч с тоталом выше 4,5. По итогам этого матча, как мне думается, хозяева наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время. В принципе, «Витязь» должен выигрывать в основное время, но периодически его швыряет так, что мало никому не кажется. Поэтому заложимся на очередной такой маневр», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 17.28.

Прогноз на матч «Спартак» — «Металлург» с коэффициентом 2.88.

Капризов вышел на первое место по голам среди россиян в текущем сезоне.

Прогноз на матч «Витязь» — «Северсталь» с коэффициентом 2.50.

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