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ЦСКА — «Торпедо»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Москве

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Торпедо».



Ставка: победа ЦСКА за 1.75.

«Расклад сейчас такой, что этим командам осталось провести по четыре матча перед финишем регулярного чемпионата.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Торпедо» идет третьим на Западе (89 очков), ЦСКА с 88 очками занимает четвёртое место. Причём армейцам очень нужно выйти на вторую позицию, обогнав «Локомотив» (89 очков в 66 матчах, на два больше, чем у ЦСКА), – для того, чтобы в первом раунде не играть против московского «Динамо», а во втором раунде не попасть на СКА.



И занять второе место вполне реально, для этого ЦСКА должен победить дома «Торпедо».



Можно вспомнить, как прошёл предыдущий матч этих команд в Москве. Это было 7 декабря, и тогда ЦСКА уступил «Торпедо» со счётом 2:4. И это была прямо сенсация.



Но в последнее время армейцы выступают неплохо, и победа в овертайме в Ярославле (2:1 ОТ) это лишь подтверждает. Да и состав у ЦСКА более звёздный. Я бы в этом матче взял кэф 1.75 на то, что ЦСКА победит в основное время», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 17.28.



Прогноз на матч «Спартак» — «Металлург» с коэффициентом 2.88.



Капризов вышел на первое место по голам среди россиян в текущем сезоне.



Прогноз на матч «Витязь» — «Северсталь» с коэффициентом 2.50.