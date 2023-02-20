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«Нефтехимик» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 20 февраля

«Нефтехимик» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 20 февраля
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Нефтехимик» — «Сочи».

Ставка: победа «Нефтехимика» за 1.42.

«Если выведенный в чистое поле и приставленный лбом к стенке «Нефтехимик» умудряется набирать очки в Омске и Магнитогорске, то сочинцев дома «маленькие татары» просто обязаны обыгрывать. Как это делается не на бумаге, а в реальной жизни, «Нефтехимик» прекрасно знает, поскольку в текущем сезоне проделал это уже трижды.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Нефтехимику» сильно помог «старший брат», который в далёком Хабаровске не дал поднять головы «Амуру». Конкурент приторможен, и «маленькие татары» просто обязаны этим воспользоваться, тем более что календарь услужливо подбросил им самого слабого из всех возможных соперников.

В общем, всё тут понятно, кроме разве что количества заброшенных шайб. В принципе, не исключён вариант открытого хоккея, при котором обе команды понесутся забивать. Но не думаю, что эта палка о двух концах устроит хозяев, поскольку им нужен результат. Поэтому прогнозирую невысокий тотал, не выше 6.5. А два очка, конечно же, наберёт «Нефтехимик», причём сделает это в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 17.28.

Прогноз на матч «Спартак» — «Металлург» с коэффициентом 2.88.

Капризов вышел на первое место по голам среди россиян в текущем сезоне.

Прогноз на матч «Витязь» — «Северсталь» с коэффициентом 2.50.

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