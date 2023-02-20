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«Спартак» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Спартак» — «Металлург».



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.81.

«Спартак» и «Магнитка» сейчас похожи друг на друга тем, что их желания не совпадают с их возможностями. Больше сходства нет, поскольку у уральцев это несовпадение проходит в середине зоны плей-офф Восточной конференции. А у красно-белых – в подплинтусном пространстве конференции Западной. По идее, «Спартаку» деваться некуда, и он должен в «Магнитку» вгрызаться зубами и вцепляться когтями. Но это совершенно не значит, что красно-белые так сделают.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Правда, это компенсируется тем, что «Магнитку» саму швыряет из огня да в полымя. И на смену победе над СКА приходит поражение от «Нефтехимика». В принципе, сейчас адекватности в результатах уральцев стало значительно больше, чем было еще месяц назад. Но еще не настолько, чтобы быть уверенным даже в матче со «Спартаком».



Учитывая вышеизложенное, прогнозирую низовой матч с тоталом, не превышающим 6,5. По итогам этой битвы «Магнитка» должна набирать два очка. При этом запросто может доиграться и до овертайма, и до серии послематчевых буллитов», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 17.28.



Прогноз на матч «Спартак» — «Металлург» с коэффициентом 2.88.



Капризов вышел на первое место по голам среди россиян в текущем сезоне.



Прогноз на матч «Витязь» — «Северсталь» с коэффициентом 2.50.