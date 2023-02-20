ЦСКА – «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина с коэффициентом 8.80

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделалставку на матч КХЛ ЦСКА – «Торпедо».
Ставка: победа «Торпедо» и ТБ 5.5 за 8.80.
«В этом матче будет настоящая «заруба». Обе команды стремятся стать вторыми на Западе. Ведь это гарантия того, что на старте плей-офф не придется играть ни друг с другом, ни против «Локомотива», ни против «Динамо».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Интересно, что Ларионов в этом сезоне взял у ЦСКА две победы в трех матчах, причем в конце января нижегородцы выиграли очень уверенно. Армейцы же вот уже месяц выглядят тяжелыми, вяловатыми и мало забивают. Рискнул бы поставить на успех «Торпедо». С большим тоталом – ведь гости и сами много забивают, и другим дают, а у ЦСКА все-таки много мастеров в нападении. В итоге, моя ставка – Победа «Торпедо» + тотал больше 5,5», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 17.28.
Прогноз на матч «Спартак» — «Металлург» с коэффициентом 2.88.
Капризов вышел на первое место по голам среди россиян в текущем сезоне.
Прогноз на матч «Витязь» — «Северсталь» с коэффициентом 2.50.
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