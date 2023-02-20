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ЦСКА — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата ЦСКА — «Торпедо».



Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.39.

«В предыдущем туре армейцев пытались задушить ярославским «автобусом». Частично это удалось, поскольку второе очко красно-синим пришлось выковыривать в овертайме. Через сутки ЦСКА ждет «из огня да в полымя», поскольку теперь им предложат сыграть в зажигательный хоккей. Иными словами, лучше практики в преддверии плей-офф отыскать трудно.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но гораздо важнее предстоящий матч будет для нижегородцев. По сути, зацеп в Москве хоть чего-то, хоть одного очка, предвещает на первом этапе плей-офф если не «Северсталь», то хотя бы «Витязь», который для автозаводцев тоже условно съедобен. А вот чистое поражение в Москве подарит в плей-офф бело-голубых.



Учитывая вышеизложенное, прогнозирую не слишком обильный на заброшенные шайбы матч. Но голы все-таки будут, думаю, что тотал стартанет от 4.5 и выше. По итогам же матча, думаю, ЦСКА все-таки победит, не факт, что в основное время, но все равно победит. Но даже это одновременно будет маленькой победой «Торпедо».



Экспресс с коэффициентом 17.28.



Прогноз на матч «Спартак» — «Металлург» с коэффициентом 2.88.



Капризов вышел на первое место по голам среди россиян в текущем сезоне.



Прогноз на матч «Витязь» — «Северсталь» с коэффициентом 2.50.