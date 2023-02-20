ЦСКА — «Торпедо»: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция

20 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Торпедо». Начало встречи — в 19:30 мск. Прямую трансляцию игры покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.82. На победу нижегородцев эксперты предлагают коэффициент — 4.10.

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Экспресс с коэффициентом 17.28.



Прогноз на матч «Спартак» — «Металлург» с коэффициентом 2.88.



Капризов вышел на первое место по голам среди россиян в текущем сезоне.



Прогноз на матч «Витязь» — «Северсталь» с коэффициентом 2.50.