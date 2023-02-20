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«Спартак» — «Металлург»: смотреть прямую трансляцию матча КХЛ, какой канал покажет онлайн

«Спартак» — «Металлург»: смотреть прямую трансляцию матча КХЛ, какой канал покажет онлайн
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20 февраля состоится матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» – «Металлург». Начало – в 19:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу «Металлурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Спартака» оценивается в 2.61. На ничью дают коэффициент 3.96.

Букмекеры считают, что матч «Спартак» – «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.14. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.96.

Экспресс с коэффициентом 17.28.

Прогноз на матч «Спартак» — «Металлург» с коэффициентом 2.88.

Капризов вышел на первое место по голам среди россиян в текущем сезоне.

Прогноз на матч «Витязь» — «Северсталь» с коэффициентом 2.50.

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