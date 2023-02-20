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«Ливерпуль» — «Реал»: когда начало матча 1/8 финала Лиги чемпионов, кто фаворит

21 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (Мадрид). Начало игры — в 23:00 мск.

Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех испанцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Эксперты считают, что матч «Ливерпуль» — «Реал» (Мадрид) получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Экспресс с коэффициентом 14.40.

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