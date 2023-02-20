«Локомотив» — «Спартак»: дата матча Кубка России, во сколько начало, коэффициенты

22 февраля состоится первыйй матч 1/8 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Начало игры — в 20:00 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: в букмекерских конторах можно поставить на победу красно-белых с коэффициентом 1.88. Успех красно-зелёных оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.90.
Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
Мостовой: в матче «Спартака» и «Локомотива» нет фаворита.
Мудрик закрыл комментарии в соцсетях на фоне массовой критики.
Салихова раскритиковала календарь Кубка России.
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