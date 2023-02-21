«Ливерпуль» — «Реал»: эксперты назвали фаворита матча Лиги чемпионов

21 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (Мадрид). Начало игры — в 23:00 мск.



Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».



Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: в букмекерских конторах можно поставить на победу англичан с коэффициентом 2.30. Успех испанцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.



Эксперты считают, что матч «Ливерпуль» — «Реал» (Мадрид) получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Экспресс с коэффициентом 14.40.



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