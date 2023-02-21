«Айнтрахт» — «Наполи»: эксперты назвали шансы команд в матче Лиги чемпионов

21 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи». Начало игры — в 23:00 мск. Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Футбол 1».
Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение итальянскому клубу. Поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17, а шансы «Айнтрахта» оценены в 3.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.
Букмекеры считают, что матч «Айнтрахт» — «Наполи» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.08. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.20.
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