«Ливерпуль» — «Реал»: фрибет 2000 рублей к матчу Лиги чемпионов
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21 февраля пройдёт матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
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Рекламодатель — ООО «ФОНКОР»
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