ЦСКА — «Торпедо»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт

В Москве в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 ЦСКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:3 (3:1, 2:0, 3:2).



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На пятой минуте Николай Коваленко вывел нижегородцев вперёд. На 13-й минуте Максим Мамин сравнял счёт. Через 37 секунд Константин Окулов вывел ЦСКА вперёд. Спустя полторы минуты Сергей Плотников забил третий гол. На 22-й минуте Константин Окулов оформил дубль. На 38-й минуте Павел Карнаухов довёл счёт до крупного — 5:1. На 52-й минуте Михаил Григоренко забросил шестую шайбу. В концовке встречи Павел Карнаухов и Максим Мамин оформили по дублю, в составе нижегородцев отличились Кенни Агостино и Василий Атанасов.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве сыграет со «Спартаком». «Торпедо» примет «Северсталь». Оба матча состоятся 22 февраля.



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