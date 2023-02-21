Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Реал» с коэффициентом 2.65

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».
Ставка: ТБ 3.5 за 2.65.
«Ливерпуль» потихоньку начал играть как раньше и набирать очки у себя в Англии. Две уверенные победы в дерби и над крепким «Ньюкаслом» — это хороший и обнадёживающий знак. Особенно радует атака красных, которая возвращает себе оптимальную форму. Салах продолжает тащить команду, наконец освоился и начал забивать Гакпо, да и Нуньес уже не так часто портит отличные моменты.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Реал» после Клубного чемпионата мира тоже набрал отличную форму, одержав две сухие победы в чемпионате. И если три очка со скромным «Эльче» — это задача-минимум, то неплохая, пусть и нервная игра с крепкой «Осасуной» должна добавить уверенности игрокам. «Реал» неплохо оборонялся в последнее время, но только с теми соперниками, которые не слишком его напрягали.
В гостях у «Ливерпуля» ситуация будет другая. Красные могут навязать сопернику открытый футбол, неплохо напрячь оборону «Реала». Но при этом сам «Ливерпуль» сейчас далеко не эталон надёжности. Велика вероятность, что матч может получиться результативным. Есть смысл присмотреться к ставке на тотал больше 3.5 мяча за 2.65. Сделать ставку можно, скачав приложение PARI и использовав фрибет 1000 рублей.
Экспресс с коэффициентом 4.79.
Прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ман Сити».
Глава Ла Лиги поставил ультиматум президенту «Барселоны».
Прогноз на матч Чемпионшипа «Норвич» — «Бирмингем».
- 21 февраля 2023
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
- 20 февраля 2023
-
19:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:30
-
05:45
-
05:00
-
04:30
-
03:45
- 19 февраля 2023
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:15