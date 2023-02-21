«Динамо» Минск — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Трактор».
Ставка: ничья за 4.10.
«В предыдущем туре «Трактор» ожидаемо обломал все зубы в Санкт-Петербурге, ничего оттуда не увезя. Ситуация с выходом в плей-офф для челябинцев многократно осложнилась, и вероятность этого выхода хоть и не стала нулевой, но максимально приблизилась к этому значению.
Лучшие прогнозы на сегодня.
У «Динамо», которому осталось в регулярном сезоне сыграть на матч меньше, чем «Трактору», ситуация многократно лучше, практически полностью позитивная. Потому что на Западе есть такой волшебник под названием «Спартак», лёгким движением руки превративший потенциально жуткую схватку между «зубрами» и «Северсталью» в лёгкую финишную прогулку для обоих. Поэтому за попадание в плей-офф минчане могут практически не волноваться.
В предстоящем матче существует результат, который в полной мере удовлетворит обе высокие стороны. Это победа «Трактора» за пределами основного времени. Когда такой результат существует даже теоретически, он мгновенно становится самым вероятным исходом из всех возможных, вне зависимости от места проведения поединка и реальных сил противоборствующих сторон.
Вот и получается у нас ниже среднего по голевой наполняемости матч с тоталом, не превышающим 6.5. Матч этот закончится вничью, а второе очко челябинцы выгрызут либо в овертайме, либо в серии послематчевых буллитов», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 4.79.
Прогноз на матч КХЛ СКА — «Куньлунь».
Владелец «Вашингтона»: постоянство — вот что отличает Овечкина от других.
Прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Лос-Анджелес» с коэффициентом 2.45.
- 21 февраля 2023
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
- 20 февраля 2023
-
19:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:30
-
05:45
-
05:00
-
04:30
-
03:45
- 19 февраля 2023
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:15
-
17:00