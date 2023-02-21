«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (Мадрид).



Ставка: победа «Реала» с форой (0) за 2.24.

«Ливерпуль» начал подавать признаки выхода из спячки и выиграл два раза кряду в чемпионате, чего не случалось уже давно. Коллектив взял верх в дерби над «Эвертоном» и оказался сильнее грозного в этом сезоне «Ньюкасла». Стоит отдельно отметить, что мерсисайдцы не пропускали в этот период и стали более монолитны в защитных построениях, что однозначно добавит уверенности перед непростым матчем Лиги чемпионов.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается «Реала», то здесь дела тоже пошли на лад и коллектив добыл две уверенные победы в Ла Лиге, обыграв всухую «Эльче» и «Осасуну». Отставание от «Барселоны» ещё приличное, и «сливочные» вполне могут бросить все силы на еврокубок, понимая, что взять титул в Испании будет очень непросто. Мадридцы имеют некоторые сложности с кадрами, и главной новостью стала травма Карима Бензема, что негативно скажется на уровне атакующих действий.



На мой взгляд, в этой паре нет явного фаворита и оба коллектива примерно равны по силам. «Ливерпуль» прилично добавил в последнее время, и так просто мадридцам в Англии не добыть позитивного результата. Однако «Реал» более солиден и опытен в такого рода поединках. Я считаю, что стоит ждать обоюдных выпадов в атаке и успешного выступления «сливочных», которые по кондициям выглядят свежее», — сказал Мостовой.



Экспресс с коэффициентом 4.79.



Прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ман Сити».



Глава Ла Лиги поставил ультиматум президенту «Барселоны».



Прогноз на матч Чемпионшипа «Норвич» — «Бирмингем».