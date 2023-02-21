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СКА — «Куньлунь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ СКА – «Куньлунь».



Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 1.94.

«СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат и сейчас ведёт планомерную подготовку к старту плей-офф. Игроки «Куньлуня» уже давно мыслями в отпуске, и матч для них никакого значения не имеет. А вот для СКА важно продолжить победную серию.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В «Ледовом» будет очередной аншлаг, и думаю, что СКА порадует своих болельщиков уверенной и результативной игрой. И сами игроки, и болельщики получат положительные эмоции от очередной победы перед заключительным матчем регулярного чемпионата в Сочи. Выбрал бы ставку на победу СКА и тотал больше 5.5», — сказал Плющев.



Экспресс с коэффициентом 4.79.



Прогноз на матч КХЛ СКА — «Куньлунь».



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