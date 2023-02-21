СКА — «Куньлунь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ СКА – «Куньлунь».
Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 1.94.
«СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат и сейчас ведёт планомерную подготовку к старту плей-офф. Игроки «Куньлуня» уже давно мыслями в отпуске, и матч для них никакого значения не имеет. А вот для СКА важно продолжить победную серию.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В «Ледовом» будет очередной аншлаг, и думаю, что СКА порадует своих болельщиков уверенной и результативной игрой. И сами игроки, и болельщики получат положительные эмоции от очередной победы перед заключительным матчем регулярного чемпионата в Сочи. Выбрал бы ставку на победу СКА и тотал больше 5.5», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 4.79.
Прогноз на матч КХЛ СКА — «Куньлунь».
Владелец «Вашингтона»: постоянство — вот что отличает Овечкина от других.
Прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Лос-Анджелес» с коэффициентом 2.45.
- 21 февраля 2023
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
- 20 февраля 2023
-
19:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:30
-
05:45
-
05:00
-
04:30
-
03:45
- 19 февраля 2023
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
17:45