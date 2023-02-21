«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: прогноз Эдуарда Мора на встречу Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Реал» (Мадрид).
Ставка: ТМ 2.5 за 2.21.
«Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы прекрасно помним, что это прошлогодние финалисты турнира. Конечно, матч выделяется на фоне других.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Должен сказать, что команды понемногу выбираются из того кризиса, в котором они пребывали. У «Реала» спад был связан с небольшим ростером игроков основы, приходилось давать сильнейшим футболистам отдых из-за графика. В остальном больших проблем не было.
У «Ливерпуля» были более глобальные проблемы из-за травмированных. Клопп никак не мог поставить команде игру, так как его модель очень энергозатратная и требует большого взаимопонимания. Из-за постоянных перемен в составе не хватало сыгранности. Поэтому сейчас будет чудом, если «Ливерпуль» закончит сезон в четвёрке АПЛ.
Клоппу ещё предстоит решить все проблемы, команда только-только из них выкарабкивается.
Думаю, что эта игра будет крайне осторожной. У «Ливерпуля» нет уверенности в своих силах. «Реал» на выезде также будет осторожен. Не удивлюсь, если игра закончится со счётом 0:0. Был удивлён, когда узнал, что букмекеры ждут голов. Не понимаю почему», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 4.79.
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