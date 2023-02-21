«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Виктора Гусева на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет за 1.43.

«Это повторение прошлогоднего финала Лиги чемпионов. Тогда в Париже победил «Реал», а забил Винисиус. Аргументов в пользу мадридцев много и на этот раз. В личных встречах было три победы «Ливерпуля», ничья и целых пять побед «Реала». В 2021 году мадридцы дома выиграли 3:1, а на выезде сыграли вничью. «Ливерпуль» не выигрывает в очных встречах уже шесть матчей подряд с 2009 года.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Реал» идёт на втором месте в чемпионате Испании. В двух последних турах дважды выиграл с общим счётом 6:0. Забивал и Бензема, но он травмировался и не сыграл с «Осасуной». Однако Карим внесён в состав мадридцев на встречу Лиги чемпионов, а вот Кроос и Тчуамени не сыграют.



«Ливерпуль» в этом сезоне на своём поле проиграл только один матч. В чемпионате дела идут не слишком хорошо, но в двух последних турах мерсисайдцы одержали две сухие победы. Может быть, «Ливерпуль» постепенно поднимается. В Лиге чемпионов красные одержали пять побед в шести играх. Сейчас самый плохой период Клоппа в «Ливерпуле», но ситуация постепенно исправляется. Есть Салах, Гакпо и Нуньес. Мне кажется, что на своём поле «Ливерпуль» не должен проиграть», — сказал Гусев.



Экспресс с коэффициентом 4.79.



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