«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 21 февраля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид.



Ставка: победа «Реала» за 2.95.

«Ливерпуль» и «Реал» Мадрид снова встретятся в Лиге чемпионов. Эти соперники сыграли в двух финалах еврокубка за последние пять лет. И всегда успеха добивались мадридцы. Не думаю, что в этот раз удача улыбнётся красным.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Если в предыдущие годы «Ливерпуль» действительно претендовал на победу в ЛЧ и казался равным соперником для «Реала», то сейчас ситуация совершенно другая. Красные всерьёз рискуют пропустить еврокубки в следующем сезоне — сейчас они идут в середине таблицы АПЛ. Команда Юргена Клоппа часто теряет очки, имея проблемы с травмированными игроками.



Хотя стоит отметить, что в последнее время мерсисайдцы чуть лучше выглядят. Им удалось победить в двух матчах, в том числе выиграли у «Ньюкасла» (2:0), который как раз стоит в топ-4 АПЛ сейчас.



У «Реала» тоже не лучшим образом обстоят дела в испанском чемпионате. Хотя в сравнении с «Ливерпулем» мадридцам не на что жаловаться. В таблице Примеры «сливочные» идут вторыми, отставая от «Барселоны» уже более чем на три очка. Часто после ЧМ-2022 подопечные Карло Анчелотти начали терять очки. Недавно «Реал», например, обыграла «Мальорка» — 1:0. С тех пор коллектив из Мадрида выиграл в четырёх встречах кряду.



Считаю, что всё-таки нужно учитывать соревнование, в котором встречаются соперники. Кажется, что Лига чемпионов — это турнир «Реала». Плюс сейчас «Ливерпуль» всё-таки находится в намного худшей форме, в сравнении с мадридцами. Класс «сливочных» всё равно выше сейчас. Так что я ставлю на победу «Реала» в тяжёлом выездном матче», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 4.79.



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