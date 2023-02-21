«Айнтрахт» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Германии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи».



Ставка: победа «Айнтрахта» с форой (0) за 2.46.

«Айнтрахт» довольно хорош в нынешнем сезоне и вполне по делу претендует на титул, отставая от вершины на пять очков. Коллектив солиден на своей арене, и выиграть во Франкфурте — задача не из лёгких. «Орлы» агрессивны впереди и очень собраны в обороне, редко пропуская в родных стенах. Настроение после победы над «Вердером» у футболистов позитивное и особых кадровых потерь в составе нет, что добавит шансов на успех в домашней встрече.



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«Наполи», в свою очередь, превосходно проводит текущий сезон в Серии А и уже имеет огромный отрыв от второго в таблице «Интера», продлив серию побед в чемпионате до семи матчей. Неаполитанцы не пропускают три игры кряду и опасны в атаке в любой локации, всегда создавая серьёзную угрозу воротам оппонентов и демонстрируя завидную результативность. Клуб вполне может бросить все силы на Лигу чемпионов, имея такой гандикап во внутреннем первенстве.



На мой взгляд, в этой паре шансы на победу у сторон примерно одинаковые. Да, «Наполи» находится в потрясающей форме и выглядит свежее немецкого коллектива. Однако «Айнтрахт» играет дома, где очень непросто добиться победы любому оппоненту. Считаю, что франкфуртцы смогут преподнести сюрприз в этой встрече и не уступят, учитывая, что итальянцы сейчас считаются сильнейшим раздражителем для любого клуба, и настрой на эту игру у «орлов» будет запредельным», — сказал Мостовой.



Экспресс с коэффициентом 4.79.



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