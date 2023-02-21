«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Константина Генича на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: ТМ 3 за 1.80.

«У нас суперафиша, прошлогодний финал Лиги чемпионов, а в этот раз — это стадия 1/8 финала. Будь этот матч месяц назад, я бы отдал предпочтение «Реалу», но «Ливерпуль» потихоньку выбирается из кризиса. Победа в дерби над «Эвертоном», победа над «Ньюкаслом». Видно, что сейчас «Ливерпуль» выглядит куда симпатичнее, чем месяц назад, когда терпел одно поражение за другим. Клопп держит руку на пульсе и очень хорошо чувствует свою команду.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Реал» набрал ход и продолжает преследование в чемпионате «Барселоны». «Реал» перестал пропускать. В выездных матчах был хорош за исключением встречи с «Мальоркой», где не удалось реализовать то, что задумал. Матчи с «Эльче» и «Осасуной», где дожал соперника во втором тайме, убеждают, что «Реал» действительно хорош.



Когда встречаются две команды, которые находятся в хорошей форме и постепенно набирают форму и лидеры, то думаю, что будет столкновение тренерских идей, тактики и, безусловно, умноженной на класс игроков. Много моментов быть не должно.



Практика первых матчей показывает, что обе команды действуют сдержанно в плане атаки. Учитывая, что «Ливерпуль» прибавил в защите, как и «Реал», а притом что ещё и вратари классные у обеих команд, матч вряд ли будет результативным. Помним, что в финале Лиги чемпионов прошлого года как раз игра вратарей стала определяющей.



Думаю, что матч будет низовым. За тотал меньше 2.5 дают баснословные 2.23, а вот ТМ (3) выглядит очень интересно за 1.80», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 4.79.



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