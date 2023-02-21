«Ливерпуль» — «Реал»: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов, прямая трансляция

21 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (Мадрид). Начало игры — в 23:00 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».
Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: в букмекерских конторах можно поставить на победу англичан с коэффициентом 2.30. Успех испанцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.
Эксперты считают, что матч «Ливерпуль» — «Реал» (Мадрид) получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.
Экспресс с коэффициентом 4.79.
Прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ман Сити».
Глава Ла Лиги поставил ультиматум президенту «Барселоны».
Прогноз на матч Чемпионшипа «Норвич» — «Бирмингем».
- 21 февраля 2023
-
21:45
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:33
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
- 20 февраля 2023
-
19:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:30