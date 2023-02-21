PARI запустил фрибеты в разделе «быстрые игры»

Букмекерская компания PARI запустила специальное предложение для раздела «быстрые игры». Для новых клиентов букмекера теперь доступны фрибеты для ставок на нарды, буллиты, дартс, спортивный бридж и интерактивный бокс.

Чтобы получить фрибеты, нужно после прохождения регистрации и идентификации пополнить счёт на сумму от 1000 рублей. После этого в разделе «быстрые игры» игрок получит 20 фрибетов по 50 рублей. Их можно использовать для заключения пари на любые соревнования в разделе в течение 14 дней после регистрации.



Все дисциплины в «быстрых играх» транслируют в режиме реального времени. Результат игры определяется в течение нескольких секунд: в этом её отличие от традиционных ставок.



Быстрые игры доступны на сайте и в приложении PARI. Размер ставок — от 25 до 150 000 рублей. Максимальный выигрыш — 1 500 000 рублей.