PARI запустил фрибеты в разделе «быстрые игры»

Букмекерская компания PARI запустила специальное предложение для раздела «быстрые игры». Для новых клиентов букмекера теперь доступны фрибеты для ставок на нарды, буллиты, дартс, спортивный бридж и интерактивный бокс.
Чтобы получить фрибеты, нужно после прохождения регистрации и идентификации пополнить счёт на сумму от 1000 рублей. После этого в разделе «быстрые игры» игрок получит 20 фрибетов по 50 рублей. Их можно использовать для заключения пари на любые соревнования в разделе в течение 14 дней после регистрации.
Все дисциплины в «быстрых играх» транслируют в режиме реального времени. Результат игры определяется в течение нескольких секунд: в этом её отличие от традиционных ставок.
Быстрые игры доступны на сайте и в приложении PARI. Размер ставок — от 25 до 150 000 рублей. Максимальный выигрыш — 1 500 000 рублей.
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