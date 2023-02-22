«Ливерпуль» — «Реал»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт, кто победил

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречались «Ливерпуль» и «Реал». Игра завершилась победой испанцев со счётом 5:2.
На третьей минуте матча нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес открыл счёт красивым ударом пяткой после успешного прострела с правого фланга. На 15-й минуте Мохамед Салах воспользовался ошибкой Куртуа и удвоил преимущество «Ливерпуля». На 23-й минуте Винисиус отыграл один мяч ударом с угла штрафной. На 36-й минуте ошибку допустил уже вратарь «Ливерпуля», не справившись с прессингом со стороны Винисиуса.
На 48-й минуте второго тайма Милитао вывел гостей вперёд после подачи штрафного. На 56-й минуте Бензема забил после рикошета, а на 67-й минуте отправил в сетку ещё один мяч.
Ответный матч состоится 15 марта.
Экспресс с коэффициентом 9.01.
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