«Айнтрахт» — «Наполи»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, как сыграл Хвича

В ночь с 21 на 22 февраля на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Сыграли местный «Айнтрахт» и «Наполи» из итальянского Неаполя. Финальный свисток Артура Диаша зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.
На 36-й минуте Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти, однако «Наполи» всё же вышел вперёд в первом тайме: с паса Ирвина Лосано отличился Виктор Осимхен. На 58-й минуте красную карточку получил нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани. Спустя семь минут Джованни Ди Лоренцо откликнулся на пас Кварацхелии и сделал счёт 2:0.
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