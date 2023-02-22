«Ростов» – «Урал»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Урал» в 1/4 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Наконец-то возвращается российский футбол. После зимней спячки команды хорошо подготовились, и пожалуйста – Кубок России. У нас стадия плей-офф, но такая удивительная, что даже если ты проигрываешь сейчас в Пути РПЛ, то затем у тебя будет шанс реабилитироваться, ты просто опускаешься в Путь регионов, то есть в нижнюю сетку. В общем, накрутили-навертели, но все равно интересно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ростов» начинает домашним матчем против «Урала». У «Ростова» были проблемы в Зимнем Кубке РПЛ: команда много пропускала и не забивала. Но на последнем сборе «Ростов» одержал победу над «Араратом-Армения» (3:0), одним из лидеров чемпионата своей страны. Карпин не паникует. Состав сыгранный, боеспособный, но не без изъянов, не без проблем в обороне.

«Урал» — команда, которая забивает практически в каждом матче. «Зениту» в обоих матчах забили и в других товарищеских встречах часто забивали. Если вспомнить поражения «Ростова» в первой части сезона, то одно из них от «Урала», и именно в Ростове. Может быть, там «Уралу» где-то повезло. Но у Гончаренко сейчас хорошо выстроенная команда, хорошо подобранный, интересный состав. «Ростову» точно не будет просто.

Мой вариант – обе забьют. Команды соскучились по официальным матчам. Зрители соскучились по своим командам. Надеюсь, ребята нас не разочаруют», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.01.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.

Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.

Юран: ждите моего возвращения в РПЛ.