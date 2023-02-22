«Спартак» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» и ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 1.96.
«Понятно, что у «Спартака» только один путь, чтобы попасть в плей-офф – надо сейчас обыграть ЦСКА. Красно-белые ведут жесткую борьбу за восьмое место на Западе с минским «Динамо».
Но шансы у «Спартака» и так призрачные. А еще ЦСКА набрал мощный ход, в последнем матче разгромил «Торпедо» со счетом 8:3. Понятно, что в команде Игоря Ларионова хватало травмированных. Но все равно, этот разнос впечатляет.
Кроме того, ЦСКА имеет свой кровный интерес – армейцам нужно занимать второе место на Западе, чтобы иметь хороший путь-дорогу в плей-офф.
Если говорить о персоналиях, то у ЦСКА против «Торпедо» сразу три дубля сделали Максим Мамин, Константин Окулов и Павел Карнаухов.
А вот у «Спартака», кроме Александра Хохлачева, и выделить некого. Команда находится в грустном состоянии, и не просто так она работает уже с третьим главным тренером в этом сезоне.
Да, «Спартак» нельзя недооценивать совсем, в последнем матче дома был побежден «Металлург». Но уральцы в последнее время играют безобразно, а вот ЦСКА как раз на подъеме.
Я бы в этом матче взял кэф 1,96 на то, что ЦСКА победит в основное время», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 9.01.
Прогноз на матч «Адмирал» — «Амур» с коэффициентом 2.40.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Северсталь» с коэффициентом 2.09.
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