«Локомотив» – «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка России

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Локомотив» Москва – «Спартак» в 1/4 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 за 1.90.

«Локомотив» — «Спартак» — матч в Кубке России, первый для команд после предсезонной подготовки. Уже он вызвал дискуссии. Уже снова выступила Зарема Салихова, которой кажется, что матч нужно переносить, потому что сложные погодные условия, есть риск получения травм. Но календарь есть календарь. Придется играть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, «Спартак» больше убеждает – и по тому, что творилось в межсезонье, и по тому, что происходило в первом круге. Это более управляемая команда. Что сейчас собой представляет «Локомотив» — никто не знает. Много новичков, пришли Дзюба и Смольников. Понятно, если выйдет Дзюба против «Спартака», то мотивация у него будет очень мощная.

Но я все-таки буду отталкиваться от того, что для меня лично «Спартак» — фаворит матча. Рассмотрел бы максимально серьезно индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 мяча. По-моему, очень хорошая ставка», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 9.01.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.

Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.

Юран: ждите моего возвращения в РПЛ.