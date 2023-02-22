«РБ Лейпциг» — «Ман Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Ман Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ставка: гол Холанда за 1.83.
«Наконец-то главный турнир для Пепе Гвардиолы. Конечно, в чемпионате Англии надо побеждать, но пока Лига чемпионов никак не покорится Гвардиоле, а он именно за ней приходил в «Ман Сити».
«РБ Лейпциг» играет сейчас очень пестро. Они могут сыграть слабо против «Кёльна», проиграть «Униону», но могут победить «Вольфсбург», причем все это в течение последних дней.
Я бы обратил внимание на персональную ставку. Считаю, что Холланд приходил в «Ман Сити» не только за титулом АПЛ, но и за Лигой чемпионов. Против «Ноттингема» была невнятная игра, но вот сейчас будет сцена, будет то, что нужно. В прошлом сезоне в составе «Боруссии» у него не получился бы такой роман. Одну игру он пропустил, а в другой сгорел 1:4.
Сейчас же он будет во всеоружии, как весь «Ман Сити». Мне кажется, что в гостях, на территории, которая ему очень знакома, может забить», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 9.01.
Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.
Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.
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