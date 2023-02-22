«Спартак» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ с коэффициентом 4.10

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» – ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА и ТБ 5.5 за 4.10.
«Спартак» сохраняет теоретические шансы на плей-офф, поэтому в дерби постарается сыграть на максимум. Вот только шансов на победу красно-белых не вижу. Сенсационная победа над «Магниткой» случилась не потому, что москвичи играли хорошо. А потому, что уральцы играли плохо – три из четырёх шайб «привезли» себе сами.
ЦСКА таких грубейших ошибок точно не допустит. На одном желании спартаковцы выехать не смогут. Красно-белые неизбежно будут раскрываться и оголять свою зону, для звёздной атаки чемпионов это будет подарком. Матч будет результативным», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 9.01.
Прогноз на матч «Адмирал» — «Амур» с коэффициентом 2.40.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Северсталь» с коэффициентом 2.09.
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