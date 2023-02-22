«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России 22 февраля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» Москва – «Спартак» в 1/4 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.38.

«Локомотив» должен сыграть со «Спартаком», если всё будет в порядке с погодой. Здесь, конечно, масса интриг. Дзюба вернулся в российский чемпионат, посмотрим, сколько он сыграет против «Спартака». И в каком состоянии будут красно-белые без дисквалифицированных Соболева, Шамара и Селихова. «Спартак», конечно, был превосходен в Абу-Даби, но удастся ли всё это перенести на официальные матчи? Как раз мы на это и посмотрим.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не так всё однозначно, хотя «Спартак» идёт фаворитом, за его победу дают коэффициент 1.95. Думаю, что «Локо» с Галактионовым обязательно упрётся. Подбор игроков у «Локомотива» сейчас неплох. Есть вопросики по середине поля: кто сыграет, где сыграет условный Магкеев, почему не играет Карпукас, как будут использоваться Глушенков и Пиняев. В товарищеских матчах «Локомотив» не впечатлил. Но, думаю, на «Спартак», на первый матч в Черкизове в 2023-м, «Локомотив» настроится. Если придёт болельщик, если погода позволит сыграть, то «Локомотив» упрётся.

Я бы сыграл ничью в первом тайме. Комбинировать и плести кружева в Абу-Даби – это одно, делать это в Москве, возможно, на не самом качественном газоне команде Гильермо Абаскаля будет гораздо сложнее. У «Спартака» могут быть проблемы», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.01.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.

Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.

Юран: ждите моего возвращения в РПЛ.