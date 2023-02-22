«Интер» — «Порту»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Порту».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.

«Интер» продолжает преследовать «Наполи» в чемпионате и даже существенный отрыв от лидера не смущает миланцев, которые выиграли четыре раза в пяти прошлых встречах. «Нерадзурри» набрали приличный темп и попытаются в Лиге чемпионов пройти как можно дальше, учитывая, что титул в Серии А будет добыть проблематично. На своей арене клуб практически никогда не проигрывает, всегда агрессивен в нападении и в боевом составе готов встретить португальского гранда.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Порту», то здесь тоже ситуация довольно похожая. В чемпионате команда идёт второй, но отрыв от «Бенфики» несколько скромнее, чем у оппонента. «Драконы» имеют в активе 10-матчевую победную серию и уступали в последний раз аж в октябре прошлого года, проиграв тогда именно лиссабонцам. Так просто португальцы победу сопернику не отдадут и прибудут в Милан в решительном настроении.

На мой взгляд, в этой паре стоит ждать равной борьбы и немалого количества опасных моментов. И те и другие имеют в атаке очень серьёзных исполнителей и вряд ли станут отсиживаться в обороне в очном противостоянии. Считаю, что стоит отдать предпочтение ставке на высокий итоговый счёт, учитывая потенциал клубов в передних линиях и желание оказаться успешнее оппонента», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.01.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.

Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.

Юран: ждите моего возвращения в РПЛ.