«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на дерби в Кубке России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» Москва – «Спартак» в 1/4 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют — нет за 2.26.

«Сразу же с дерби возобновляется сезон в России. Трудно прогнозировать, когда мы не видели команды в официальных матчах. В «Локомотиве» очень много изменений, состав серьёзно поменялся. Пришли и молодые таланты, как тот же Пиняев, и ветераны, как Дзюба со Смольниковым. Галактионов не так давно приступил к работе. Не знаю, как будет выглядеть «Локомотив», как тренер наладит взаимопонимание. Сплошные вопросы. По «Спартаку» тоже тяжело делать выводы. Промес не готовился с командой всё межсезонье. В Кубке России не могут играть Соболев и Николсон. Да, на сборах всё было замечательно, выиграли турнир. Но по «Спартаку» мы уже не раз видели, что это не показатель.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я бы оттолкнулся от того, что будут тяжёлые погодные условия. В Москве сейчас холодно, в любой момент может пойти снег. Играть будет очень трудно. Газон совершенно точно не будет идеальным. Команды выйдут с желанием, будет много борьбы, столкновений. Если кто-то сможет забить, то вцепится в этот результат. На сложном поле отбиться будет легче, чем что-то создать. Поставлю на то, что хотя бы одна команда не забьёт», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 9.01.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.

Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.

Юран: ждите моего возвращения в РПЛ.