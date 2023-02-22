«Лейпциг» — «Ман Сити»: ставка Александра Елагина на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити».
Ставка: ТБ 3 за 2.16.
«Для «Лейпцига» это третий выход в 1/8 финала Лиги чемпионов за пять участий в турнире. Лишь в одном случае немцы прошли дальше. Для «Манчестер Сити» это 10-й раз на подобной стадии за 11 участий. В шести случаях «горожане» шли дальше. Соперники встречались в группе в прошлом сезоне и преподнесли два результативных матча, в которых в сумме было забито 12 голов.
Это будет третий раз, когда «Лейпциг» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против английского клуба. Сначала немцы прошли «Тоттенхэм», но затем уступали «Ливерпулю». «Манчестер Сити» уступил лишь в одном из 17 предыдущих матчей с немецкими командами в Лиге чемпионов. «Горожане» забивали в этих матчах в среднем более 2,5 гола.
В последнем туре АПЛ «Манчестер Сити» неожиданно потерял очки в матче с «Ноттингемом». «Лейпциг» замыкает пятёрку лидеров в Бундеслиге. Принимая во внимание, что встречаются одни из самых результативных команд в своих чемпионатах, ожидаю много забитых голов», — сказал Елагин.
Экспресс с коэффициентом 9.01.
Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.
Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.
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