«Локомотив» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на игру Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.82.

«Локомотив» в прошлом матче Кубка России уверенно обыграл в группе «Нижний Новгород» и достаточно убедительно смотрелся в контрольных поединках при подготовке ко второй части сезона. Да, в оппонентах у «железнодорожников» не было весомых соперников, но они, тем не менее, отлично проявили себя в атаке в этих встречах. В четвертьфинале кубкового поединка уже не будет места расслабленности и следует настраиваться самым серьезным образом, что команда, вероятнее всего, и сделает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Однако то же самое можно сказать и о «Спартаке», который тоже прилично смотрелся на сборах и не уступил ни в одной товарищеской игре. «Красно-белые» пропустили всего один мяч в этот период и поправили качество оборонительных порядков. Полагаю, что в кубковом дерби они будут настраиваться исключительно на победу, учитывая, что два последних очных противостояния завершились их успехом.

На мой взгляд, в этой паре стоит ждать активности от команд в атаке, учитывая их желание добиться успеха в первой же встрече второй части сезона и игровые модели клубов. Да и принципиальность поединка говорит в пользу того, что клубы не станут долго выжидать, а примутся за дело со стартовых минут. Не могу отдать предпочтение одной из сторон — они примерно равны на данный момент, и считаю, что стоит заиграть ставку на результативный исход», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.01.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.

Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.

Юран: ждите моего возвращения в РПЛ.