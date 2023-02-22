«Ростов» — «Урал»: прогноз Павла Погребняка на встречу Кубка России

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Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Урал».

Ставка: «Урал» не проиграет за 1.63.

«После длительных предсезонных сборов российские команды наконец-то возвращаются к официальным играм. Первые матчи после паузы обычно бывают волнительными и непредсказуемыми.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ростов» — тренерская команда, которая играет очень стабильно и солидно. «Урал» при Гончаренко на подъеме – стал более организованным.

Не думаю, что будет легкая игра для хозяев поля, поэтому поставлю на Х2», — сказал Погребняк.

Экспресс с коэффициентом 9.01.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.

Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.

Юран: ждите моего возвращения в РПЛ.