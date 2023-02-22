«Локомотив» — «Спартак»: ставка Виктора Гусева на матч Кубка России 21 февраля

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 1.91.
«Российский футбол возвращается национальным Кубком. Это верхняя сетка турнира. Сразу скажу, что матчей теперь будет два, так что все решится не только в одном поединке. У обеих команд интересные покупки. «Спартак» играл на Зимний Кубок, выиграл его и продлил контракт с Абаскалем. У «Локомотива» новый тренер — Галактионов. Подписали Дзюбу и Смольникова. Есть Пиняев и Глушенков. Однако железнодорожники должны сыграть осторожно. Слишком много новичков и плохие результаты в первой части сезона.
У «Спартака» не будет Селихова, Соболева и Шамара, у которых дисквалификация. Тем не менее, могут сыграть Промес и Бальде. Выбор у Абаскаля хороший. По всем позициям красно-белые выглядят сильнее. В этом сезоне «Спартак» дважды обыграл «Локомотив» в чемпионате. «Локомотив» только строится заново. Есть козырь в виде своего поля и новичок Дзюба. Не думаю, что это серьезное преимущество, так как команде нужно время, чтобы сыграться. Поэтому даже в гостях шансы «Спартака» на победу выглядят предпочтительнее», — сказал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 9.01.
Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.
Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.
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