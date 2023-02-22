«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Лейпциг» — «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.79.
«Соперником «Лейпцига» в матче 1/8 финала будет «Манчестер Сити». Первая игра пройдёт в Германии. Если брать историю, то в групповом раунде «Лейпциг» неплохо играл с английскими командами, но в плей-офф ничего хорошего не получалось. Два года назад «Лейпциг» играл в 1/8 финала против «Ливерпуля» и уступил в обоих матчах с одинаковым счётом 0:2, проведя игры по одинаковому сценарию.
С тех пор много воды утекло и команда уже другая, но по-прежнему главным бомбардиром является Тимо Вернер. Мне кажется, что тут важно, сможет ли «Лейпциг» как следует настроиться на команду Гвардиолы. Марко Розе говорит, что его команда сможет, а как получится — покажет время.
Я всё равно остаюсь при мнении, что «Манчестер Сити» является фаворитом матча и всего противостояния. «Горожане» вполне могут добиться успеха и на выезде», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 9.01.
Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.
Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.
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