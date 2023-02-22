«Локомотив» — «Спартак»: смотреть онлайн матч Кубка России, прямая трансляция

22 февраля состоится первый матч 1/8 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Начало игры — в 20:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех красно-зелёных оценён экспертами в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Эксперты букмекерской конторы «Фонбет» считают, что матч «Локомотив» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67. Все новые пользователи, скачавшие приложение «Фонбет», получат фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Экспресс с коэффициентом 9.01.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.

Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.

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