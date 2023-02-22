Прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Урал» с коэффициентом 3.40

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Урал».

Ставка: победа «Урала» за 3.40.

С «Ростовом» опять связывают неприятные слухи о том, что у команды есть долги по зарплате. Если это так, то от второй части сезона ничего хорошего ждать не приходится. «Ростов» уходил на перерыв третьим, но удержаться на завоёванных позициях ему будет тяжело, как и удачно выступить в Кубке России. Во время подготовки команда выглядела очень слабо.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Виктор Гончаренко продолжает строить свой «Урал». Он уже собрал довольно крепкую и неуступчивую команду. «Урал» уходил на паузу всего лишь 10-м, но и это уже огромное достижение после проваленного старта сезона. «Урал» неслабо удивил тем, что смог выиграть свою группу в Кубке России. Видимо, команда со всей серьёзностью отнеслась к турниру.

Выступление «Ростова» на Зимнем кубке РПЛ не могло не насторожить. Команда Валерия Карпина не выглядела готовой к возобновлению сезона. Хозяева смотрелись тяжело, безыдейно, просто отбывали номер. «Урал» — довольно интересная и крепкая команда, которая способна на сюрприз, особенно с таким «Ростовом». Предлагаем поставить на победу «Урала» за 3.40. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Экспресс с коэффициентом 9.01.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.

Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.

Юран: ждите моего возвращения в РПЛ.