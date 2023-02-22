Камбэк «Реала» в матче с «Ливерпулем» принёс клиенту букмекера 885 000 рублей

Клиент букмекерской компании PARI составил экспресс из четырёх футбольных матчей. Он поставил на то, что в матче Серии А «Торино» не проиграет «Кремонезе», в чемпионате Португалии «Бенфика» победит «Боавишту», «Реал» на «Энфилде» не уступит «Ливерпулю», а «Наполи» в Германии — «Айнтрахту». Итоговый коэффициент экспресса составил 2.95. Игрок рискнул суммой 300 000 рублей.

По времени события растянулись на два дня. В понедельник «Торино» смог уйти от поражения в игре с «Кремонезе» благодаря голевому пасу Алексея Миранчука (2:2), а «Бенфика» в последние 10 минут матча дожала «Боавишту» (3:1).

Во вторник «Наполи» довольно уверенно переиграл «Айнтрахт» (2:0), неаполитанцы 35 минут играли в большинстве. А вот «Реал» ужасно стартовал в матче с «Ливерпулем». Уже к 14-й минуте команда Карло Анчелотти проигрывала 0:2. Казалось, ставка не сыграет, но уже к перерыву испанцы сравняли счёт — дубль сделал Винисиус. В начале второго тайма Эдер Милитао замкнул подачу Луки Модрича со штрафного и вывел «Реал» вперёд, а довершил разгром «Ливерпуля» Карим Бензема — на его счету два гола. Матч завершился со счётом 5:2.

Таким образом, ставка клиента PARI оказалась успешной. На выплату он получил 885 000 рублей. Вы тоже можете выиграть, скачав приложение PARI и использовав фрибет 1000 рублей.