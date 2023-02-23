«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо» (Москва) в 1/4 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 за 2.43.

«В Самаре «Крылья» будут принимать московское «Динамо». У самарцев, как мы видели, изменения: в атаке появился Сычевой-Писарский (не всё у него удачно получается), плюс ещё какие-то новички добавились. Но у Осинькина команды играющие, мы это прекрасно знаем.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» тоже команда играющая, очень неплохо она провела отрезок перед паузой. И на сборах динамовцы показывали неплохой, результативный футбол. Да, были проблемы в игре с ЦСКА – проиграли 1:2. Тем же «Химкам» забили четыре. Очень хорошая конкуренция сейчас у «Динамо». И в матче чемпионата динамовцы сумели забить два мяча в Самаре – и в первом тайме, и во втором, когда отличился Грулёв.

Учитывая, что никто не вылетает на этой стадии, прям уж от оборонки вряд ли команды согласятся сыграть. Опять-таки, соскучились, хотят показать, что наработали зимой. И атака «Динамо» впечатляет. Я рискну и попробую взять «индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 мяча» за 2.43. Уж больно много «Динамо» создаёт. Если не подведёт реализация, то этот вариант с отличным коэффициентом вполне может сыграть. «Крылья» в обороне не супернадёжны», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.

Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.

Прогноз на матч «Ренн» — «Шахтёр» с коэффициентом 4.00.