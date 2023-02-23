ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка России

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар» в 1/4 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.
Ставка: победа ЦСКА за 1.87.
«Команды после сборов. Думаю, «Краснодар» поверг в недоумение своей крупной победой над «Ростовом». Но, мне кажется, тут больше вопросов к «Ростову». Вполне возможно, что Валерий Карпин сейчас держит команду под серьёзными нагрузками. И именно этим объясняется счёт матча с «Краснодаром».
ЦСКА вроде как обыграл «Динамо» — дожал его в концовке, но после этого проиграл «Рубину»…
Я думаю, что всё-таки армейцы – фавориты, причём достаточно явные. Во-первых, они очень уверенно выиграли последний матч у «Краснодара». Во-вторых, матч всё-таки будет проходить в Москве. В-третьих, в «Краснодаре» всё очень сильно изменилось. Понятно, что официальная игра не чета товарищеским встречам. Всё здесь будет по-другому», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.
Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.
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