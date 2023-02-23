Прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» с коэффициентом 2.40

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо».
Ставка: победа «Динамо» за 2.40.
«Крылья» осенью моментами смотрелись очень неплохо, но им не хватало стабильности. Зимой команда затеяла большую перестройку, продала лидеров, подписала новых и серьёзно обновилась. Игрокам, пусть даже хорошим, понадобится время на притирку. Большая ставка делается на Писарского, но ещё непонятно, как он проявит себя в новой команде.
У «Динамо» таких проблем нет. Славиша Йоканович всю зиму наигрывал состав и делал это вполне успешно. В товарищеских матчах демонстрировали хороший футбол и результаты. Главный трансферный успех «Динамо» был в том, что команда до сих пор сохраняет своих молодых талантов, в том числе и Захаряна.
У гостей есть отличные шансы на победу. Сомнительно, что «Крылья» сразу со всеми новичками смогут показывать действительно хороший футбол. Да они и сами по себе слабее москвичей. Можно поставить на победу «Динамо» за 2.40. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.
Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.
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