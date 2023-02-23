«Крылья Советов» — «Динамо»: ставка Егора Титова на игру Кубка России 23 февраля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо» (Москва) в 1/4 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.89.

«И в случае с матчем в Самаре отмечу, что будут тяжелейшие погодные условия. По прогнозу там чуть ли не до минус 18. Хорошо, если встречу не придется переносить. Ещё и снег обещают. По себе знаю, насколько сложно играть в такой мороз. Становишься деревянным, мяч тоже деревянный. Поле, естественно, будет сложным. Подогрев не даст ему стать бетонным, но свежий снег сделает его вязким, неприятным.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, я не думаю, что в таких условиях команды покажут содержательный футбол. Интересно было бы увидеть «Крылья Советов» и «Динамо» на качественном газоне: мог бы получиться интригующий матч. Бело-голубые на сборах играли очень результативно, создавали огромное количество моментов. Но это было в тепле, на хорошем поле. В Самаре будет всё иначе. «Крыльям» в любом случае должно быть труднее: у них ушли лидеры, Осинькину приходится перегруппировывать силы. Тренеру волжан нужно время. Так что в какой-то мере сложное поле именно сейчас им будет в плюс, хотя Самара привыкла играть в комбинационной манере.

Ставлю на тотал меньше 2.5 мяча. Очень удивлюсь, если в таких условиях команды смогут много забить», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.

Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.

Прогноз на матч «Ренн» — «Шахтёр» с коэффициентом 4.00.